NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1st Source von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden 1st Source-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die 1st Source-Anteile bei 64.33 USD. Bei einem 1st Source-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155.448 1st Source-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 86.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’475.83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34.76 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte 1st Source einen Börsenwert von 2.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch