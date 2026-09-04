NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.09.2016 wurde die 1st Source-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die 1st Source-Aktie bei 35.34 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in 1st Source-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.297 1st Source-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 2’451.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145.19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch