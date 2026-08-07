1st Source Aktie 930710 / US3369011032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|1st Source-Investment im Blick
|
07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in 1st Source-Aktien gewesen.
Am 07.08.2016 wurde die 1st Source-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die 1st Source-Aktie bei 34.40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in 1st Source-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.907 1st Source-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 259.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 159.71 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!