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|Profitabler 1st Source-Einstieg?
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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen 1st Source-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 20.11.2021 wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das 1st Source-Papier letztlich bei 49.21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.032 1st Source-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173.26 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73.26 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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