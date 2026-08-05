NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 31.02 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hat, hat nun 32.237 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers auf 4.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 86.69 Prozent verringert.

Der Börsenwert von 1-800-FLOWERSCOM belief sich jüngst auf 269.24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch