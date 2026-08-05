1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 31.02 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hat, hat nun 32.237 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des 1-800-FLOWERSCOM-Papiers auf 4.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 86.69 Prozent verringert.
Der Börsenwert von 1-800-FLOWERSCOM belief sich jüngst auf 269.24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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