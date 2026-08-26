Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Suche...

1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable 1-800-FLOWERSCOM-Investition? 26.08.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

1-800-FLOWERS.COM
3.73 USD -4.85%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile letztlich bei 7.22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138.504 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 542.94 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 25.08.2026 auf 3.92 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 45.71 Prozent.

Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 248.36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten