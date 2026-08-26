1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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|Profitable 1-800-FLOWERSCOM-Investition?
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile letztlich bei 7.22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138.504 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 542.94 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 25.08.2026 auf 3.92 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 45.71 Prozent.
Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 248.36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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