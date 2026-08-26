NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen 1-800-FLOWERSCOM-Anteile letztlich bei 7.22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138.504 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 542.94 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 25.08.2026 auf 3.92 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 45.71 Prozent.

Insgesamt war 1-800-FLOWERSCOM zuletzt 248.36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch