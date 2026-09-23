NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier letztlich bei 6.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’519.757 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’316.11 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 22.09.2026 auf 2.84 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56.84 Prozent verringert.

1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 164.51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch