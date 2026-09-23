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1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067

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Langfristige Anlage 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

1-800-FLOWERS.COM
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Vor 3 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das 1-800-FLOWERSCOM-Papier letztlich bei 6.58 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’519.757 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’316.11 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 22.09.2026 auf 2.84 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56.84 Prozent verringert.

1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 164.51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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