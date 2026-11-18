Am 18.11.2023 wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das 1-800-FLOWERSCOM-Papier bei 8.78 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 113.895 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 220.39 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 17.11.2026 auf 1.94 USD belief. Damit wäre die Investition um 77.96 Prozent gesunken.

Der Marktwert von 1-800-FLOWERSCOM betrug jüngst 138.07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch