Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Zions Bancorporation-Investment verdienen können.
Die Zions Bancorporation-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31.02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.224 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 201.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101.97 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Zions Bancorporation eine Börsenbewertung in Höhe von 9.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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