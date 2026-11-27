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|Rentables Zions Bancorporation-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Zions Bancorporation-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zions Bancorporation-Anteile 39.10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 255.754 Zions Bancorporation-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie auf 62.62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’015.35 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 16’015.35 USD, was einer positiven Performance von 60.15 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich jüngst auf 9.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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