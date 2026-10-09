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Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071

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Lohnendes Zions Bancorporation-Investment? 09.10.2026 16:02:34

NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Zions Bancorporation
51.90 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

Am 09.10.2025 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Zions Bancorporation-Anteile an diesem Tag bei 55.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.912 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 62.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’123.59 USD wert. Mit einer Performance von +12.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zions Bancorporation wurde am Markt mit 9.01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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