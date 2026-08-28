Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Zions Bancorporation-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zions Bancorporation-Aktie bei 58.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.079 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (67.91 USD), wäre die Investition nun 1’159.86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.99 Prozent zugenommen.
Am Markt war Zions Bancorporation jüngst 9.97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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