Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Zions Bancorporation-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 60.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 165.975 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 10’426.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4.27 Prozent vermehrt.
Alle Zions Bancorporation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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