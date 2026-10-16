NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Zions Bancorporation-Aktie statt. Der Schlusskurs der Zions Bancorporation-Anteile betrug an diesem Tag 35.92 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 278.396 Zions Bancorporation-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 63.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’541.76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75.42 Prozent angezogen.

Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch