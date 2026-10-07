Zebra Technologies Aktie 987800 / US9892071054
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Zebra Technologies-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zebra Technologies-Anteile bei 504.41 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 19.825 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’648.14 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Anteils am 06.10.2026 auf 385.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.52 Prozent verringert.
Zebra Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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