NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr verdient

Am 23.09.2025 wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zebra Technologies-Aktie an diesem Tag 314.05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.318 Zebra Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (361.61 USD), wäre das Investment nun 115.14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15.14 Prozent.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 16.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch