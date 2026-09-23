Zebra Technologies Aktie 987800 / US9892071054
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 23.09.2025 wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zebra Technologies-Aktie an diesem Tag 314.05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.318 Zebra Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (361.61 USD), wäre das Investment nun 115.14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15.14 Prozent.
Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 16.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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