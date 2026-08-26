NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Zebra Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Zebra Technologies-Papier an diesem Tag bei 320.58 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31.193 Zebra Technologies-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 11’245.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.46 Prozent gesteigert.

Zebra Technologies wurde am Markt mit 17.16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch