Zebra Technologies Aktie 987800 / US9892071054
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Zebra Technologies-Aktie letztlich bei 236.53 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.228 Zebra Technologies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers auf 375.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’589.52 USD wert. Mit einer Performance von +58.95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 17.60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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