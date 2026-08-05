NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.08.2023 wurde die Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zebra Technologies-Aktie letztlich bei 251.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Zebra Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39.776 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 14’670.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 368.83 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 46.70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 13.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch