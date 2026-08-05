Zebra Technologies Aktie 987800 / US9892071054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 05.08.2023 wurde die Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zebra Technologies-Aktie letztlich bei 251.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Zebra Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39.776 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 14’670.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 368.83 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 46.70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 13.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.