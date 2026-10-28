NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Zebra Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 207.18 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investierten, hätten nun 48.267 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 18’422.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 381.67 USD belief. Mit einer Performance von +84.22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Zebra Technologies jüngst 18.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch