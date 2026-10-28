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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Zebra Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Zebra Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 207.18 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investierten, hätten nun 48.267 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 18’422.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 381.67 USD belief. Mit einer Performance von +84.22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Zebra Technologies jüngst 18.08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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