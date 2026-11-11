NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Zebra Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66.88 USD. Bei einem Zebra Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.952 Zebra Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (321.38 USD), wäre das Investment nun 4’805.32 USD wert. Damit wäre die Investition um 380.53 Prozent gestiegen.

Zebra Technologies war somit zuletzt am Markt 15.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch