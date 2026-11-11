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|Lukratives Zebra Technologies-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Zebra Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66.88 USD. Bei einem Zebra Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.952 Zebra Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (321.38 USD), wäre das Investment nun 4’805.32 USD wert. Damit wäre die Investition um 380.53 Prozent gestiegen.
Zebra Technologies war somit zuletzt am Markt 15.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
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Analysen zu Zebra Technologies Corp.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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