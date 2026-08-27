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Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071

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Wynn Resorts-Investition im Blick 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Wynn Resorts-Investment gewesen.

Wynn Resorts
76.86 CHF -2.46%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Wynn Resorts-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101.05 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Wynn Resorts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.896 Wynn Resorts-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 961.60 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 26.08.2026 auf 97.17 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.84 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 10.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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