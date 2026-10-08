Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Wynn Resorts gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Wynn Resorts-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 121.57 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.226 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 616.68 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 07.10.2026 auf 74.97 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 38.33 Prozent.
Alle Wynn Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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