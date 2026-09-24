NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie betrug an diesem Tag 82.88 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 120.656 Wynn Resorts-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 9’827.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.73 Prozent verringert.

Am Markt war Wynn Resorts jüngst 8.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch