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WSFS Financial Aktie 90230 / US9293281021

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WSFS Financial-Performance 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

WSFS Financial
68.50 EUR 0.00%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 36.50 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 273.973 Anteile im Besitz. Die gehaltenen WSFS Financial-Aktien wären am 28.09.2026 20’942.47 USD wert, da der Schlussstand 76.44 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 109.42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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