NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WSFS Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 18.08.2016 wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37.64 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 265.675 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 81.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’734.86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 117.35 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 4.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch