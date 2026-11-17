Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52.26 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 1.914 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 79.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152.09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52.09 Prozent angezogen.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch