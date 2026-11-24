|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WSFS Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 38.70 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.840 WSFS Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 76.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’982.17 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 98.22 Prozent.
Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu WSFS Financial Corp.
Analysen zu WSFS Financial Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.