Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WSFS Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 38.70 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.840 WSFS Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 76.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’982.17 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 98.22 Prozent.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch