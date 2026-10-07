NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte ein World Acceptance-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der World Acceptance-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 198.33 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 5.042 World Acceptance-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 892.25 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Papiers am 06.10.2026 auf 176.96 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.77 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von World Acceptance belief sich zuletzt auf 818.95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch