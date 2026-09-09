World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen World Acceptance-Investment verlieren können.
Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 195.56 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 0.511 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 192.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98.18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1.82 Prozent verkleinert.
World Acceptance wurde am Markt mit 889.13 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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