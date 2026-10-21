NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der World Acceptance-Aktie statt. Diesen Tag beendete die World Acceptance-Aktie bei 179.60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.557 World Acceptance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.75 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Papiers am 20.10.2026 auf 166.58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7.25 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von World Acceptance belief sich zuletzt auf 784.93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch