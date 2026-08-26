World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender World Acceptance-Einstieg?
|
26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen World Acceptance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 26.08.2025 wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die World Acceptance-Anteile bei 174.06 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.745 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 193.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’111.40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.14 Prozent gesteigert.
World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 886.23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu World Acceptance Corp.
|
26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)