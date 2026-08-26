Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Givaudan1064593Sunrise Communications138622040Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Suche...

World Acceptance Aktie 987152 / US9814191048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender World Acceptance-Einstieg? 26.08.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen World Acceptance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

World Acceptance
154.63 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Am 26.08.2025 wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die World Acceptance-Anteile bei 174.06 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.745 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 193.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’111.40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.14 Prozent gesteigert.

World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 886.23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu World Acceptance Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten