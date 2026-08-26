NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 26.08.2025 wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die World Acceptance-Anteile bei 174.06 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.745 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 193.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’111.40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.14 Prozent gesteigert.

World Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 886.23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch