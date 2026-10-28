NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 97.48 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die World Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 10.259 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 1’742.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169.83 USD belief. Mit einer Performance von +74.22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

World Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 793.02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch