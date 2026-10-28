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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 97.48 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die World Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 10.259 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 1’742.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169.83 USD belief. Mit einer Performance von +74.22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
World Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 793.02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu World Acceptance Corp.
Analysen zu World Acceptance Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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