NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 16.09.2016 wurde das World Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45.59 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21.935 World Acceptance-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 184.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’049.79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 304.98 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte World Acceptance einen Börsenwert von 893.33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch