Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Woodward-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Woodward-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 59.21 USD wert. Bei einem Woodward-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.689 Woodward-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 328.53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 554.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 454.86 Prozent vermehrt.
Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 19.66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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