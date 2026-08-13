NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Woodward-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 116.75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.857 Woodward-Anteilen. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 12.08.2026 310.66 USD wert, da der Schlussstand 362.70 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 210.66 Prozent.

Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch