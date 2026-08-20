Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Titel Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Woodward-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61.78 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 16.186 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’826.32 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 19.08.2026 auf 359.95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 482.63 Prozent zugenommen.
Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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