NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91.89 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.088 Wintrust Financial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 169.08 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 03.11.2026 auf 155.37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 69.08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wintrust Financial belief sich zuletzt auf 10.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch