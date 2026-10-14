NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wintrust Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54.17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.846 Wintrust Financial-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 263.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142.79 USD belief. Das entspricht einem Plus von 163.60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Wintrust Financial eine Marktkapitalisierung von 9.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch