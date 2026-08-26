NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.08.2025 wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 136.37 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wintrust Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 73.330 Wintrust Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 151.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’079.42 USD wert. Mit einer Performance von +10.79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Wintrust Financial jüngst 10.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch