NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Wintrust Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wintrust Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 18.477 Wintrust Financial-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’935.33 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 18.08.2026 auf 158.86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 193.53 Prozent gesteigert.

Alle Wintrust Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch