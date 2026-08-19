Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Wintrust Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Wintrust Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wintrust Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 18.477 Wintrust Financial-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’935.33 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 18.08.2026 auf 158.86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 193.53 Prozent gesteigert.
Alle Wintrust Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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