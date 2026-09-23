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Westamerica Bancorp Aktie 985057 / US9570901036

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Profitable Westamerica Bancorp-Investition? 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Westamerica Bancorp-Investment verdienen können.

Westamerica Bancorp
59.12 USD 0.10%
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Vor 10 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Westamerica Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 49.93 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.028 Westamerica Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Westamerica Bancorp-Papiere wären am 22.09.2026 1’182.46 USD wert, da der Schlussstand 59.04 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.25 Prozent gesteigert.

Westamerica Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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