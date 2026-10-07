Westamerica Bancorp Aktie 985057 / US9570901036
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 07.10.2023 wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 44.75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.235 Westamerica Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (58.73 USD), wäre die Investition nun 131.24 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.24 Prozent angezogen.
Westamerica Bancorp war somit zuletzt am Markt 1.36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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