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Westamerica Bancorp Aktie 985057 / US9570901036

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Performance unter der Lupe 09.09.2026 16:02:30

NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Westamerica Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Westamerica Bancorp
57.98 USD -0.80%
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Vor 3 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Westamerica Bancorp-Anteile bei 43.60 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 229.358 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 13’405.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.45 USD belief. Mit einer Performance von +34.06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Westamerica Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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