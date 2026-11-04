NASDAQ Composite Index-Titel Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49.36 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20.259 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 1’223.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.33 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Westamerica Bancorp betrug jüngst 1.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch