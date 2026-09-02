NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Werner Enterprises-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41.47 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24.114 Werner Enterprises-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (37.84 USD), wäre das Investment nun 912.47 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8.75 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch