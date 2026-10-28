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|Werner Enterprises-Investmentbeispiel
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Werner Enterprises-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.750 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 29.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 19.20 Prozent vermindert.
Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Werner Enterprises Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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