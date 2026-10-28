NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Werner Enterprises-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.750 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 29.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 19.20 Prozent vermindert.

Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch