Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Werner Enterprises-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Werner Enterprises-Anteile an diesem Tag 45.55 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21.954 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 799.78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20.02 Prozent.
Am Markt war Werner Enterprises jüngst 2.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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