NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Werner Enterprises-Anteile betrug an diesem Tag 28.99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.449 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.84 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Papiers am 25.08.2026 auf 37.64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29.84 Prozent vermehrt.

Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2.26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch