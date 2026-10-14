NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 14.10.2016 wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22.89 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 43.687 Werner Enterprises-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Werner Enterprises-Aktien wären am 13.10.2026 1’406.73 USD wert, da der Schlussstand 32.20 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40.67 Prozent angewachsen.

Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 1.95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch